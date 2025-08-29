Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:53, 29 августа 2025Силовые структуры

Тонировка стала причиной ареста в российском городе

В Екатеринбурге суд назначил административный арест 2 мужчинам за тонировку
Варвара Митина (редактор)

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге суд назначил административный арест двоим местным жителям за тонировку, которая не соответствовала ГОСТ. Об этом «Ленте.ру» рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу.

Оба мужчины сначала были оштрафованы за это правонарушение, однако оставили тонировку, поэтому при повторной фиксации нарушения получили административный арест. 24-летнего водителя Renault Logan арестовали на 10 суток, а 26-летний водитель Toyota Land Cruiser получил 12 суток.

Ранее стало известно, что в России могут увеличить штрафы за использование знака «Инвалид» на автомобиле без разрешения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил положение ВСУ словами «нам не хватает сил»

    Названы особенности превращающей танки в металлолом «Малки»

    Швеция вызвала посла России

    В Китае увидели в покупке российских авиадвигателей способ снизить зависимость от США

    Останки таинственно исчезнувшей женщины случайно нашли в пруду два года спустя

    Тонировка стала причиной ареста в российском городе

    Россиянин набросился с ножом на бывшую из-за выброшенных вещей

    В Санкт-Петербурге появятся две новые станции метро

    Взрыв прогремел на автозаправке в российском регионе

    Россияне получили 32 миллиарда рублей от государства Как это им удалось?

    Реклама
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости