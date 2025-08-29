Тонировка стала причиной ареста в российском городе

В Екатеринбурге суд назначил административный арест 2 мужчинам за тонировку

В Екатеринбурге суд назначил административный арест двоим местным жителям за тонировку, которая не соответствовала ГОСТ. Об этом «Ленте.ру» рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу.

Оба мужчины сначала были оштрафованы за это правонарушение, однако оставили тонировку, поэтому при повторной фиксации нарушения получили административный арест. 24-летнего водителя Renault Logan арестовали на 10 суток, а 26-летний водитель Toyota Land Cruiser получил 12 суток.

Ранее стало известно, что в России могут увеличить штрафы за использование знака «Инвалид» на автомобиле без разрешения.

