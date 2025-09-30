Россия
05:29, 30 сентября 2025

Россиянам рассказали об ужесточении наказания за тонировку

Эксперт Корнеев: Десятки тысяч автомобилистов ждут новые штрафы за тонировку
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Под поправки, ужесточающие контроль за тонировкой автомобилей в России, попадут десятки тысяч машин с иностранными номерами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

Так эксперт прокомментировал, законопроект, который был подготовлен кабмином и направлен в Госдуму. Что касается тонировки, то еще недавно хотел ездить под камерами и не платить штрафы, сейчас будут вынуждены сдирать незаконную пленку. «Перед правилами все равны», — добавил Корнеев.

По его словам, работа по устранению подобных упущений ведется на регулярной основе, поэтому затыкать такие лазейки в законах приходится постоянно.

Ранее МВД выступило за сокращение срока уплаты штрафов за иностранный номер на машине. Соответствующий законопроект уже разработан министерством. Согласно инициативе, административный штраф за правонарушение такого рода необходимо уплатить за сутки.

