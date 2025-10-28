Россиян предупредили о наказании за поездки без флага

ТАСС: Водителей оштрафуют за езду с номерами без российского флага

За поездки на машине с номерами без российского флага водителям грозит штраф. О таком наказании предупреждает ТАСС со ссылкой на материалы.

Так, в 2025 году в стране вступил в силу ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования». В документе сказано, что все номера машин должны иметь флаг России в правом нижнем углу.

Если триколора на номерах не окажется, то поездки на таком автомобиле сочтут управлением транспортным средством с нестандартными номерами — за это нарушение придется заплатить штраф в 500 рублей. Но новая норма касается только тех автомобилей, которые были зарегистрированы после 1 января 2025 года.

Ранее россиян предупредили о наказании за замену номеров на европейские, чтобы не платить за парковку. Тех, кто попадется на таком правонарушении, в соответствии со статьей 12.2 КоАП (управление транспортного средства с нарушением правил установки регистрационных знаков) оштрафуют на сумму до 500 тысяч рублей или лишат водительских прав на год.