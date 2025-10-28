Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:24, 28 октября 2025Экономика

Россиян предупредили о наказании за поездки без флага

ТАСС: Водителей оштрафуют за езду с номерами без российского флага
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За поездки на машине с номерами без российского флага водителям грозит штраф. О таком наказании предупреждает ТАСС со ссылкой на материалы.

Так, в 2025 году в стране вступил в силу ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования». В документе сказано, что все номера машин должны иметь флаг России в правом нижнем углу.

Если триколора на номерах не окажется, то поездки на таком автомобиле сочтут управлением транспортным средством с нестандартными номерами — за это нарушение придется заплатить штраф в 500 рублей. Но новая норма касается только тех автомобилей, которые были зарегистрированы после 1 января 2025 года.

Ранее россиян предупредили о наказании за замену номеров на европейские, чтобы не платить за парковку. Тех, кто попадется на таком правонарушении, в соответствии со статьей 12.2 КоАП (управление транспортного средства с нарушением правил установки регистрационных знаков) оштрафуют на сумму до 500 тысяч рублей или лишат водительских прав на год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» умер после долгой борьбы с раком. Что он сказал в последнем обращении?

    В Москве женщина превратила квартиру в свалку и приют для кошек

    Уставший тигр показал россиянам любимые позы для сна и попал на видео

    Врач назвала настоящую причину цистита

    Премьер Дании не смогла ответить на вопрос про неопознанные дроны

    Samsung представила смартфон с тройным экраном

    Российской журналистке Баязитовой отменили смягчение приговора

    США уничтожили несколько судов в Тихом океане

    Акции договорившейся о работе через ChatGPT платежной системы резко подорожали

    Власти отреагировали на разделяющие детей в школьной столовой таблички

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости