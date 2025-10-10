Экономика
17:15, 10 октября 2025Экономика

Водителей предупредили о наказании за замену номеров

Замена номеров авто на европейские для «бесплатной» парковки чревата штрафом
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Jens Rother / Shutterstock / Fotodom

Московские водители стали менять номера своих машин на европейские, чтобы не платить за городскую парковку. О наказании за это их предупредил Telegram-канал Shot.

По информации источника, автовладельцы приезжают на место стоянки с российскими номерами, паркуются и меняют их на европейские, в частности немецкие, а российские кладут в салон либо в багажник. Некоторые из них оставляют авто на «бесплатной» парковке на целый день. В результате сотрудники администрации парковочного пространства часто не могут оштрафовать или эвакуировать нарушителей, поскольку они отсутствуют в базе, в которую внесены лишь номера стран СНГ. Пробить их, если номера есть в розыске Интерпола, можно только в ГИБДД.

В Shot пояснили, что европейские номера часто приобретаются в качестве «сувениров». Тех, кто попадется на таком правонарушении, в соответствии со статьей 12.2 КоАП (управление транспортного средства с нарушением правил установки регистрационных знаков) ждет суровое наказание — штраф на сумму до 500 тысяч рублей либо лишение прав на год.

Ранее россиянам рассказали о штрафе за свободное перемещение кота внутри салона машины во время перевозки.

