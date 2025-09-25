Экономика
13:31, 25 сентября 2025Экономика

Россиян предупредили о штрафах за кота в машине

Юрист Салкин: За свободное перемещение кота в машине можно получить штраф
Мария Черкасова

Фото: Unsplash

Свободное перемещение кота внутри салона автомобиля во время перевозки может повлечь за собой штраф, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин.

Прямого запрета на перевозку кота в салоне без контейнера или клетки нет, однако кот формально приравнивается к грузу, и согласно правилам дорожного движения, груз не должен ограничивать видимость для водителя и затруднять управление автомобилем. Так, если питомец мешает обзору водителя, машину могут остановить сотрудники ДПС и выписать штраф в размере 500 рублей по статье 12.21 Кодекса административных правонарушений (КоАП).

По словам Салкина, перевозить питомцев удобнее и безопаснее в специальных контейнерах или переносках.

Ранее юрист Анастасия Билялова предупредил, что автомобилистов могут штрафовать за неправильную перевозку крупногабаритного груза.

