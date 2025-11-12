Интернет и СМИ
Путин объявил благодарность Гузеевой и Якубовичу

Путин объявил благодарность телеведущим Якубовичу, Гузеевой и Сябитовой
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин объявил благодарность ряду отечественных телеведущих. Распоряжение главы государства доступно на сайте официального опубликования правовых актов.

Благодарность за заслуги в области СМИ и многолетнюю добросовестную работу была объявлена Александру Гордону, Валдису Пельшу, Ларисе Гузеевой, Леониду Якубовичу и Розе Сябитовой. Благодарности также удостоился ряд сотрудников Первого канала.

Ранее сообщалось, что Путин на праздновании 20-летия телеканала RT обратился к главреду Маргарите Симоньян со словами поддержки. Президент отметил, что в коллективе RT все знают, что главному редактору приходится непросто из-за событий в ее семье.

Перед этим российский лидер поздравил юмориста Евгения Петросяна с 80-летним юбилеем. Путин отметил, что любители эстрады в России и за рубежом знают Петросяна как замечательного артиста.

