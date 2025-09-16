Путин поздравил Петросяна

Президент Путин поздравил юмориста Петросяна с 80-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил юмориста Евгения Петросяна с 80-летним юбилеем. Обращение к артисту было опубликовано на сайте Кремля.

«Уважаемый Евгений Ваганович! Примите поздравления с 80-летним юбилеем. Многочисленные любители эстрады и в нашей стране, и далеко за ее пределами знают вас как замечательного артиста», — говорится в телеграмме.

Путин пожелал Петросяну здоровья, вдохновения и творческого долголетия.

Ранее Shot сообщил о проблемах со здоровьем у Петросяна. Утверждалось, что юморист обратился к врачам из-за сильной боли в груди и проблем с дыханием. Позднее его подруга, певица Ирина Гвоздева, опровергла информацию об ухудшении самочувствия артиста. Она заверила, что Петросян чувствует себя нормально.

Перед этим российский комик Илья Куруч рассказал, как сходил на концерт Петросяна. По его словам, после каждого блока шуток зрители дарили артисту подарки.