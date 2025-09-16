Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:47, 16 сентября 2025Интернет и СМИ

Путин поздравил Петросяна

Президент Путин поздравил юмориста Петросяна с 80-летним юбилеем
Евгения Наумова
Евгения Наумова
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил юмориста Евгения Петросяна с 80-летним юбилеем. Обращение к артисту было опубликовано на сайте Кремля.

«Уважаемый Евгений Ваганович! Примите поздравления с 80-летним юбилеем. Многочисленные любители эстрады и в нашей стране, и далеко за ее пределами знают вас как замечательного артиста», — говорится в телеграмме.

Путин пожелал Петросяну здоровья, вдохновения и творческого долголетия.

Ранее Shot сообщил о проблемах со здоровьем у Петросяна. Утверждалось, что юморист обратился к врачам из-за сильной боли в груди и проблем с дыханием. Позднее его подруга, певица Ирина Гвоздева, опровергла информацию об ухудшении самочувствия артиста. Она заверила, что Петросян чувствует себя нормально.

Перед этим российский комик Илья Куруч рассказал, как сходил на концерт Петросяна. По его словам, после каждого блока шуток зрители дарили артисту подарки.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Цены на машины в России взлетят. При чем тут новые правила утильсбора?

    Доктор Мясников признался в неприязни к одной группе людей

    В Госдуме стоя поаплодировали Ким Чен Ыну

    Суд принял решение по задержанному по делу о «Северных потоках» украинцу

    Три российских подростка пойдут под суд за выполненное задание украинского куратора

    Один из главных производителей электроники в России перестал отдавать долги

    Раскрыты планы «АвтоВАЗа» по срокам четырехневной рабочей недели

    Любовник помог женщине расправиться с мужем

    В мире стали пить меньше вина

    Перечислены ускоряющие старение повседневные привычки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости