Стало известно об ухудшении состояния Петросяна

Евгению Петросяну стало хуже из-за обострившихся проблем с сердцем

Состояние известного советского юмориста Евгения Петросяна ухудшилось из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, 79-летний артист обратился за помощью к врачам. Он пожаловался на сильные боли в груди и проблемы с дыханием. Отмечается, что симптомы возникли на фоне выявленной несколько лет назад гипертонии. «Врачи запретили ему сильные физические нагрузки и порекомендовали избегать стрессов, в том числе связанных с концертами», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Евгения Петросяна потеряла поликлиника.

В апреле сообщалось, что юморист обратился за экстренной медицинской помощью из-за проблем с дыханием. Отмечалось, что он также пожаловался на сильный кашель и высокую температуру. Врачи диагностировали подозрение на острый бронхит и COVID-19 в легкой форме. Позднее его супруга заявила, что Петросян в полном порядке.