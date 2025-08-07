Интернет и СМИ
Петросяна потеряла поликлиника

Mash: Поликлиника не может связаться с Петросяном для записи на диспансеризацию
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известного советского юмориста Евгения Петросяна потеряла поликлиника. Издание Mash в Telegram сообщает, что его не могут пригласить на диспансеризацию.

По данным издания, сотрудники медицинского учреждения пытаются связаться с артистом, чтобы записать его на обследование, однако он не берет трубку. В сообщении уточняется, что 79-летний Петросян в апреле перенес бронхит. Кроме того, у юмориста диагностирована гипертония.

Mash добавил, что также пытался связаться с Петросяном, однако тот не подошел к телефону. Вместо него трубку взяла супруга артиста Татьяна Брухунова и сообщила, что он не будет общаться.

В апреле сообщалось, что юморист обратился за экстренной медицинской помощью из-за проблем с дыханием. Отмечалось, что он также пожаловался на сильный кашель и высокую температуру. Врачи диагностировали ему подозрение на острый бронхит и COVID-19 в легкой форме. Позднее его супруга заявила, что Петросян в полном порядке.

