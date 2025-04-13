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13:23, 13 апреля 2025Интернет и СМИ

Петросян экстренно обратился к медикам

Юморист Петросян обратился за экстренной помощью к медикам
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Известный российский юморист Евгений Петросян обратился за экстренной помощью к медикам из-за проблем с дыханием. Об этом сообщает SHOT в своем Telegram-канале.

По их информации, Петросян обратился к врачам с жалобами на сильный сухой кашель и высокую температуру. Медики выявили легкую форму COVID-19 и подозрение на острый бронхит.

Врачи предложили госпитализацию, но Петросян отказался от нее. Ему выписали необходимые антибиотики и отпустили.

Ранее Евгений Петросян пожаловался на «журналюг». Он опроверг новости о том, что его концерты в марте отменяются и обвинил в этом авторов публикаций на эту тему.

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