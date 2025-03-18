Петросян пожаловался на портящих жизнь «журналюг»

Юморист Петросян опроверг новости об отмене его концертов в марте и апреле

Известный советский и российский юморист Евгений Петросян опроверг новости о том, что его концерты в марте отменяются. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Петросян назвал «журналюгами» авторов материалов о том, что он взял перерыв в концертной деятельности. «В отличие от настоящих журналистов, которые совершают в наши дни геройские подвиги, эти портят всю картину нашей жизни. Они сочиняют про нас всякие бяки, сочиняют небылицы в лицах для того, чтобы взбудоражить население», — пожаловался юморист.

Он также добавил, что, вопреки сообщениям в СМИ, он участвует в записи большого шестичасового концерта и продолжает выступать. Петросян призвал приструнить таких сотрудников прессы и заявил, что даже после того, как его не станет, зрители еще долго будут смотреть его выступления.

16 марта Telegram-канал Mash сообщил, что Петросян отменил концерты в марте и апреле. Издание утверждало, что такое решение было принято из-за состояния здоровья артиста. В публикации уточнялось, что Петросян отказался общаться с журналистами Mash.

8 марта стало известно, что юморист попал в больницу с кишечным кровотечением. Петросяну стало плохо дома, и его близкие вызывали скорую помощь. Артиста поместили в реанимацию, однако позднее перевели в обычную палату. 9 марта Петросяна выписали.