Состояние Евгения Петросяна нормализовалось

РЕН ТВ: Юмориста Евгения Петросяна выписали из больницы

Состояние легендарного юмориста, народного артиста РСФСР Евгения Петросяна нормализовалось. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

По информации журналистов издания, 79-летний Петросян чувствует себя лучше и уже выписан из больницы домой.

Ранее стало известно, что утром 8 марта Петросян был госпитализирован в Москве. В столичную больницу он был доставлен с желудочно-кишечным кровотечением. Сообщалось, что юморист потерял много крови. Врачи оказали ему всю необходимую помощь и поставили капельницу, а после перевели из реанимации в стационар.

Жена Петросяна 35-летняя Татьяна Брухунова эмоционально отреагировала на интерес СМИ к проблемам юмориста со здоровьем. Она выложила в соцсети ролик, на котором виден экран смартфона со списком нескольких десятков звонков с неизвестных номеров и попросила оставить ее семью в покое.