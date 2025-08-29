32-летний российский комик сходил на концерт Петросяна и поделился впечатлениями

Комик Куруч заявил, что зрители на концерте Петросяна дарили ему подарки 12 раз

Известный российский комик Илья Куруч рассказал, как сходил на концерт юмориста Евгения Петросяна. Впечатлениями от мероприятия он поделился в выпуске «Подкаста №1», доступном на YouTube.

32-летний Куруч признался, что пошел на выступление Петросяна, так как ему было интересно посмотреть, что происходит на его концертах. По словам комика, сидящие рядом зрители шепотом договаривали каждую шутку, произнесенную Петросяном, так как уже знали текст.

Кроме того, после каждого тематического блока шуток зрители дарили Петросяну подарки. «И вот у него было там 12 блоков. 12 раз ему выносили подарки», — рассказал комик.

Ранее стало известно, что поликлиника, к которой прикреплен Петросян, не может с ним связаться. Сообщалось, что в медицинском учреждении пытаются записать его на диспансеризацию.