Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:09, 29 августа 2025Интернет и СМИ

32-летний российский комик сходил на концерт Петросяна и поделился впечатлениями

Комик Куруч заявил, что зрители на концерте Петросяна дарили ему подарки 12 раз
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Куруч Илья

Куруч Илья. Фото: @kuruchbro

Известный российский комик Илья Куруч рассказал, как сходил на концерт юмориста Евгения Петросяна. Впечатлениями от мероприятия он поделился в выпуске «Подкаста №1», доступном на YouTube.

32-летний Куруч признался, что пошел на выступление Петросяна, так как ему было интересно посмотреть, что происходит на его концертах. По словам комика, сидящие рядом зрители шепотом договаривали каждую шутку, произнесенную Петросяном, так как уже знали текст.

Кроме того, после каждого тематического блока шуток зрители дарили Петросяну подарки. «И вот у него было там 12 блоков. 12 раз ему выносили подарки», — рассказал комик.

Ранее стало известно, что поликлиника, к которой прикреплен Петросян, не может с ним связаться. Сообщалось, что в медицинском учреждении пытаются записать его на диспансеризацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД оценили отношения с дружественной страной после заявлений ее лидера о Киеве и Баку

    Лабубу экс-первой ракетки мира взорвала интернет

    Популярного американского рэпера заметили на свидании с российской блогершей

    Турист искупался в 263-летнем фонтане в центре Рима, попал на видео и прослыл идиотом

    Захарова указала на противоречия в риторике Запада

    «Высокоточка» рассказала о межконтинентальной ракете «Гном»

    Вывозивший жителей Суджи боец рассказал о притворявшихся российскими военными солдатах ВСУ

    Зеленский открыл военное кладбище под Киевом

    Мухаммад стало самым популярным именем младенцев в названном этноанклавом регионе России

    Захарова оценила ограничения ЕС для российских дипломатов словом «напрашиваются»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости