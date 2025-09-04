Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:01, 4 сентября 2025Интернет и СМИ

Подруга Петросяна прокомментировала слухи об ухудшении его состояния

Подруга Петросяна Гвоздева сообщила, что юморист чувствует себя нормально
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заслуженная артистка России, певица Ирина Гвоздева прокомментировала слухи об ухудшении состояния юмориста Евгения Петросяна. В разговоре с News.ru она сообщила, что артист чувствует себя нормально.

Гвоздева подтвердила информацию о том, что Петросян обращался к врачам, но при этом уточнила, что это был плановый осмотр. «С Петросяном все нормально. (...) Ему давно сделали стентирование сосудов сердца, были проблемы с клапаном, поэтому он периодически проходит осмотры у врачей», — рассказала подруга юмориста.

О том, что состояние Петросяна ухудшилось, написало 30 августа издание Shot. Утверждалось, что юморист обратился к врачам с жалобой на сильные боли в груди и проблемы с дыханием. Как заявило СМИ, врачи запретили 79-летнему артисту большие физические нагрузки и посоветовали избегать стрессов, в том числе связанных с концертами.

Перед этим сообщалось, что Петросяна потеряла поликлиника. Сотрудники медицинского учреждения пытались связаться с юмористом, чтобы записать на обследование, но он не брал трубку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили, что Россия тихо развивает военную инфраструктуру на острове, который Америка считает своим. Что об этом известно?

    Китайский рынок акций обвалился

    Ермак и Умеров встретились в Париже с Уиткоффом

    Планировавшего отравление сотрудников российского ОПК мужчину отправили в психбольницу

    Захарова раскрыла секрет своей популярности в Китае

    Раскрыто предполагаемое местонахождение диверсантов в регионе Центральной России

    Российский стилист назвал самые модные брюки на осень

    Объяснены причины панического страха заболеть раком

    Кризис в одном сегменте российского авторынка усугубился

    НАСА обозначило сроки отправки астронавтов к Марсу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости