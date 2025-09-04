Подруга Петросяна прокомментировала слухи об ухудшении его состояния

Подруга Петросяна Гвоздева сообщила, что юморист чувствует себя нормально

Заслуженная артистка России, певица Ирина Гвоздева прокомментировала слухи об ухудшении состояния юмориста Евгения Петросяна. В разговоре с News.ru она сообщила, что артист чувствует себя нормально.

Гвоздева подтвердила информацию о том, что Петросян обращался к врачам, но при этом уточнила, что это был плановый осмотр. «С Петросяном все нормально. (...) Ему давно сделали стентирование сосудов сердца, были проблемы с клапаном, поэтому он периодически проходит осмотры у врачей», — рассказала подруга юмориста.

О том, что состояние Петросяна ухудшилось, написало 30 августа издание Shot. Утверждалось, что юморист обратился к врачам с жалобой на сильные боли в груди и проблемы с дыханием. Как заявило СМИ, врачи запретили 79-летнему артисту большие физические нагрузки и посоветовали избегать стрессов, в том числе связанных с концертами.

Перед этим сообщалось, что Петросяна потеряла поликлиника. Сотрудники медицинского учреждения пытались связаться с юмористом, чтобы записать на обследование, но он не брал трубку.