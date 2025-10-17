Путин обратился к Симоньян со словами «ты справишься»

Путин на юбилее канала RT поддержал Симоньян словами «ты справишься»

Президент России Владимир Путин на праздновании 20-летия телеканала RT обратился к главреду издания Маргарите Симоньян со словами поддержки. Фрагмент выступления российского лидера опубликовал Telegram-канал Ria_Kremlinpool, который ведут входящие в состав кремлевского пула журналисты.

Путин отметил, что в коллективе RT все знают, что Симоньян приходится непросто из-за событий в ее семье. «Но на работе вы всегда проявляете мужество и стойкость. Уверен, что ты справишься и сейчас», — сказал глава государства. «Я обещаю», — ответила главред RT.