Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:42, 17 октября 2025Интернет и СМИ

Путин обратился к Симоньян со словами «ты справишься»

Путин на юбилее канала RT поддержал Симоньян словами «ты справишься»
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Andrey Babushkin / Sputnik / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин на праздновании 20-летия телеканала RT обратился к главреду издания Маргарите Симоньян со словами поддержки. Фрагмент выступления российского лидера опубликовал Telegram-канал Ria_Kremlinpool, который ведут входящие в состав кремлевского пула журналисты.

Путин отметил, что в коллективе RT все знают, что Симоньян приходится непросто из-за событий в ее семье. «Но на работе вы всегда проявляете мужество и стойкость. Уверен, что ты справишься и сейчас», — сказал глава государства. «Я обещаю», — ответила главред RT.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв произошел на российском химическом заводе. Там производят взрывчатые вещества и утилизируют оружие

    Украинская делегация захотела убедить Трампа передать Tomahawk одним способом

    Политик умер в прямом эфире

    Раскрыто число пострадавших при мощном взрыве на российском химическом заводе

    Путин обратился к Симоньян со словами «ты справишься»

    В зоне СВО заметили УАЗ с «Максимами»

    На Украине подтвердили удар новым типом авиабомбы по Николаеву

    Раскрыт план Трампа по Tomahawk для Украины

    Названа предварительная причина мощного взрыва на российском химическом заводе

    Белый дом заявил о возможном участии Зеленского в переговорах Трампа и Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости