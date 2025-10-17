Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:19, 17 октября 2025Интернет и СМИ

Путин приехал на юбилей RT

Путин приехал в Большой театр в Москве на празднование 20-летия телеканала RT
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин приехал в Большой театр в Москве, где будет проходить празднование 20-летия телеканала RT. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что президент России лично поздравит руководство и сотрудников телеканала с юбилеем.

Ранее Путин уже поздравил RT с 20-летием. В его обращении, опубликованном на официальном сайте Кремля, подчеркивалось, что журналисты телеканала, несмотря на запреты и санкции, говорят то, что думают. Президент добавил, что именно по этой причине издание популярно во всем мире.

В мае Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени главного редактора RT Маргариту Симоньян. Медиаменеджер поблагодарила президента и заявила, что хотела бы разделить награду с миллионами россиян, которые трудятся с не меньшим усердием и патриотизмом.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв произошел на российском химическом заводе. Там производят взрывчатые вещества и утилизируют оружие

    Украинская делегация захотела убедить Трампа передать Tomahawk одним способом

    Политик умер в прямом эфире

    Раскрыто число пострадавших при мощном взрыве на российском химическом заводе

    Путин обратился к Симоньян со словами «ты справишься»

    В зоне СВО заметили УАЗ с «Максимами»

    На Украине подтвердили удар новым типом авиабомбы по Николаеву

    Раскрыт план Трампа по Tomahawk для Украины

    Названа предварительная причина мощного взрыва на российском химическом заводе

    Белый дом заявил о возможном участии Зеленского в переговорах Трампа и Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости