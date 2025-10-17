Путин приехал на юбилей RT

Путин приехал в Большой театр в Москве на празднование 20-летия телеканала RT

Президент России Владимир Путин приехал в Большой театр в Москве, где будет проходить празднование 20-летия телеканала RT. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что президент России лично поздравит руководство и сотрудников телеканала с юбилеем.

Ранее Путин уже поздравил RT с 20-летием. В его обращении, опубликованном на официальном сайте Кремля, подчеркивалось, что журналисты телеканала, несмотря на запреты и санкции, говорят то, что думают. Президент добавил, что именно по этой причине издание популярно во всем мире.

В мае Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени главного редактора RT Маргариту Симоньян. Медиаменеджер поблагодарила президента и заявила, что хотела бы разделить награду с миллионами россиян, которые трудятся с не меньшим усердием и патриотизмом.