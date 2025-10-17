Путин: Журналисты RT, несмотря на давление и запреты, говорят то, что думают

Президент России Владимир Путин поздравил телеканал RT с 20-летием. Его обращение опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Вы, несмотря на то давление, которое оказывается на журналистов Russia Today, на всякие запреты, на всякие санкции, на ограничения административного и финансового характера, вы говорите то, что думаете», — сказал российский лидер, отметив, что именно по этой причине издание популярно во всем мире.

Он поздравил RT с юбилеем и пожелал продолжать работу в том же русле.

Телеканал RT — российская международная информационная телевизионная компания. Главный редактор — Маргарита Симоньян.

В мае текущего года Путин наградил Симоньян орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Она поблагодарила российского президента и завершила речь словами «служу России».

В свою очередь главред RT высказалась о Путине, как о человеке, который всегда прав. Она отметила, что талант Путина заключается в том, что он всегда знает, что нужно делать, и всегда оказывается прав, даже если сперва окружающие считают, что следовало бы поступить иначе.