09:56, 17 октября 2025Интернет и СМИ

Путин поздравил RT с юбилеем

Путин: Журналисты RT, несмотря на давление и запреты, говорят то, что думают
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил телеканал RT с 20-летием. Его обращение опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Вы, несмотря на то давление, которое оказывается на журналистов Russia Today, на всякие запреты, на всякие санкции, на ограничения административного и финансового характера, вы говорите то, что думаете», — сказал российский лидер, отметив, что именно по этой причине издание популярно во всем мире.

Он поздравил RT с юбилеем и пожелал продолжать работу в том же русле.

Телеканал RT — российская международная информационная телевизионная компания. Главный редактор — Маргарита Симоньян.

В мае текущего года Путин наградил Симоньян орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Она поблагодарила российского президента и завершила речь словами «служу России».

В свою очередь главред RT высказалась о Путине, как о человеке, который всегда прав. Она отметила, что талант Путина заключается в том, что он всегда знает, что нужно делать, и всегда оказывается прав, даже если сперва окружающие считают, что следовало бы поступить иначе.

