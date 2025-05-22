Путин наградил Симоньян орденом

Путин вручил главе RT Симоньян орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

Президент России Владимир Путин наградил орденом главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргариту Симоньян. Об этом сообщает RT.

Симоньян получила от российского лидера орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Медиаменеджер поблагодарила Путина за награду и заявила, что хотела бы разделить ее с миллионами россиян, которые «трудятся с не меньшим усердием и патриотизмом». Речь Симоньян завершила словами «служу России».

Ранее сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил Симоньян церковным орденом равноапостольной княгини Ольги III степени.