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15:00, 22 мая 2025Интернет и СМИ

Путин наградил Симоньян орденом

Путин вручил главе RT Симоньян орден «За заслуги перед Отечеством» III степени
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин наградил орденом главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргариту Симоньян. Об этом сообщает RT.

Симоньян получила от российского лидера орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Медиаменеджер поблагодарила Путина за награду и заявила, что хотела бы разделить ее с миллионами россиян, которые «трудятся с не меньшим усердием и патриотизмом». Речь Симоньян завершила словами «служу России».

Ранее сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил Симоньян церковным орденом равноапостольной княгини Ольги III степени.

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