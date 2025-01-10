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15:34, 10 января 2025Интернет и СМИ

Мишустин наградил военкоров медиагруппы «Россия сегодня» премией правительства

Мишустин наградил военкоров «России сегодня» Войткевича, Казакова и Марикян
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин наградил военкоров медиагруппы «Россия сегодня» премией правительства в области СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.

Премию за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга по освещению ситуации в зоне проведения спецоперации, высокий профессионализм, смелость, честность и гражданскую позицию получили специальный корреспондент Юрий Войткевич, а также корреспонденты Мария Марикян и Андрей Казаков. Также был отмечен специальный фотокорреспондент Станислав Красильников.

Кроме того, премию получил генеральный директор по радиовещанию ВГТРК Андрей Медведев. При этом была отмечена его патриотическая позиция в работе.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин наградил главу RT Маргариту Симоньян орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Журналистка была удостоена награды за большой вклад в развитие отечественной журналистики и участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

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