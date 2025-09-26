Умер Тигран Кеосаян. Режиссер, телеведущий и муж Маргариты Симоньян почти год был в коме

На 60 году жизни умер режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян

Умер режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, ему было 59 лет. О смерти сообщила его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо. Маргарита Симоньян главный редактор RT

Он скончался, не приходя в сознание.

Симоньян хотела поехать на СВО на фоне состояния супруга

В июне Маргарита Симоньян рассказывала, что врачи обеспечивают уход за Кеосаяном, а возможность выйти из комы «зависит не от медицины, а от Господа». Она также указывала, что ей просто нечего сказать в ответ на вопрос, есть ли улучшения в состоянии супруга, и попросила молиться за него.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В апреле Симоньян рассказывала об улучшении состояния Кеосаяна. Он реагировал на голос, внешнее воздействие, сжимал пальцы и моргал. «Ему говоришь: "Солнышко, если ты меня слышишь, моргни". Он моргает. Я ему что-то говорю: "Пойдем домой, пойдем домой", а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает», — рассказала медиаменеджер.

Она также признавалась, что хотела поехать в командировку в зону специальной военной операции (СВО) на фоне клинической смерти Тиграна Кеосаяна.

«Я решила, что если это все-таки кома и такая тяжелая ситуация, то уеду на СВО, потому что просто не могу больше жить. (…) Мне это будет легче, конечно, меня там грохнут на второй день, да и прекрасно все. Полечу встречаться с Господом, я надеюсь», — говорила Симоньян.

Кеосаян был в коме почти год

59-летний кинематографист и телеведущий попал в больницу в конце декабря. В январе он пережил клиническую смерть и впал в кому. Маргарита Симоньян объяснила, что у ее мужа уже давно серьезные проблемы с сердцем.

В 2008 году Кеосаян был госпитализирован в предынфарктном состоянии и перенес операцию. Тогда ему провели аортокоронарное стентирование. В 2010-м Кеосаян снова попал в больницу с инфарктом.

Симоньян рассказывала, что из-за проблем с сердцем врачи советовали ему проходить по 10 тысяч шагов каждый день. По словам жены, сначала она заставляла супруга выполнять дневную норму шагов, но позднее купила ему шагомер. «А потом он сам ходил 10 тысяч шагов каждый день. Он даже в поезде умудрялся нахаживать 10 тысяч шагов», — добавила она.

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В январе 2025 года Кеосаяну присвоили звание заслуженного артиста России.

У Симоньян нашли рак

В сентябре главный редактор RT призналась, что у нее выявили тяжелое заболевание и ей предстоит операция.

Как говорят у нас в России, «пришла беда — отворяй ворота». Вот ворота в нашем доме уже не просто не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы Маргарита Симоньян главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT

Лишь спустя пару недель она уточнила, что проходит лечение от рака. Медиаменеджер сообщила, что захотела сама рассказать о проблемах со здоровьем, чтобы избежать слухов. Она добавила, что решилась на этот шаг еще и потому, что за день до эфира, где она рассказала об операции, патриарх Кирилл, вручая ей церковный орден равноапостольной княгини Ольги III степени, назвал ее воином.

После операции она поблагодарила всех переживавших за нее.