«Я ему ножки поцелую, а он пальчики сгибает». Симоньян рассказала про состояние Кеосаяна и мыслях об отъезде на СВО

Главред RT Симоньян: Кеосаян реагирует на действия, сжимает пальцы и моргает

Главный редактор портала RT Маргарита Симоньян хотела поехать в командировку в зону специальной военной операции (СВО). Такие мысли ее посетили на фоне клинической смерти супруга — режиссера Тиграна Кеосаяна. Подробностями она поделилась в разговоре с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1».

Я решила, что если это все-таки кома и такая тяжелая ситуация, то уеду на СВО, потому что просто не могу больше жить. (…) Мне это будет легче, конечно, меня там грохнут на второй день, да и прекрасно все. Полечу встречаться с Господом, я надеюсь Маргарита Симоньян главный редактор RT

По словам Симоньян, встреча с Господом — это прекрасно.

«Если в это по-настоящему верить, что в этом страшного? Вот то, что сейчас происходит в моей семье, — вот это очень страшное в жизни, понимаешь? А собственная смерть — что в этом?» — спросила медиаменеджер.

В то же время главред RT добавила, что отказаться от этого решения ей помогло осознание долга перед детьми и родителями.

Кто тебе сказал, что ты всегда должна быть самой счастливой в мире? Никто тебе этого не обещал. Нигде в твоей религии не написано, что мы сюда приходим для радости. Порадовалась? Было время для радости, было время для счастья. Теперь время отдавать долги. Вставай и отдавай Маргарита Симоньян главный редактор RT

В заключение по этой теме Симоньян отметила, что ей нельзя расклеиваться и что даже права на это она не имеет сейчас.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Симоньян рассказала о том, как чувствует себя в этот момент

Маргарита Симоньян заявила, что этот период ей дается очень тяжело. Насколько известно, до декабря 2024 года она не раз говорила, что «была самым счастливым человеком», однако сейчас ей сложно даже смотреть на совместные фото с Тиграном Кеосаяном.

Также она сказала, что не может заходить в кабинет супруга. Ей кажется, что в этот же момент ее сердце просто разорвется. «Я его очень люблю», — со слезами на глазах сообщила медиаменеджер.

Недавно она также разместила видео, посвященное годовщине их свадьбы с Кеосаяном. В ролике запечатлен момент церемонии бракосочетания. Симоньян добавила, что не пересматривает видео, так как это дается ей слишком тяжело.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Стало известно об улучшении состояния Кеосаяна

В апреле главный редактор RT рассказала о плачевном состоянии своего супруга. Позднее же Симоньян сообщила, что режиссер постепенно восстанавливается. Кеосаян пытается реагировать на голос и внешнее воздействие. Он сжимает пальцы и моргает.

Он отвечает. Ему говоришь: «Солнышко, если ты меня слышишь, моргни». Он моргает. Я ему что-то говорю: «Пойдем домой, пойдем домой», — а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает. Представляешь, я каждый день к нему хожу, (…) не отвечает, но мы с ним общаемся. Я ему ножки поцелую, а он вот так вот пальчики на ногах сгибает Маргарита Симоньян главный редактор RT

Также глава RT заявила, что надеется на Бога, и все ради выздоровления ее супруга.

Вспоминая первый месяц, когда Кеосаян попал в московскую больницу, она отметила, что почти что поселилась там. Вместе с супругом она находилась постоянно и почти весь месяц «провела на коленях», так как молилась за его жизнь.

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому в начале января

Российский режиссер Тигран Кеосаян оказался в больнице конце декабря. Затем он пережил клиническую смерть и впал в кому — это произошло в начале января. У него оказались проблемы с сердцем, врачи оценивали состояние Кеосаяна как крайне тяжелое. Тогда же Симоньян призвала всех молиться за ее супруга.

В том же месяце глава RT отметила, что тяжелее всего приходится матери Кеосаяна, которая два года назад уже успела потерять одного сына. Режиссера, сценариста и продюсера Давида Кеосаяна, который был старшим братом Тиграна Кеосаяна, не стало в возрасте 61 года в октябре 2022-го.

Насколько известно, супруг Симоньян еще в 2008-м был госпитализирован в предынфарктном состоянии. Там он перенес операцию, российскому режиссеру провели аортокоронарное стентирование. В 2010-м Кеосаян снова оказался в больнице с инфарктом.