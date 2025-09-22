Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян впервые после того, как сообщила о предстоявшей ей в начале сентября операции, раскрыла свой диагноз. В Telegram-канале журналистка рассказала, что проходит лечение от рака.
Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит
8 сентября Симоньян сделали операцию
Симоньян впервые призналась, что ей предстоит операция, в эфире в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», которая вышла в эфир 7 сентября.
«Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду. (…) За эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция», — сказала Симоньян. Она уточнила, что операция будет в районе груди.
Позднее медиаменеджер сообщила, что решила сама рассказать о проблемах со здоровьем, чтобы избежать слухов. Она добавила, что решилась на этот шаг еще и потому, что за день до эфира патриарх Кирилл, вручая ей церковный орден равноапостольной княгини Ольги III степени, назвал ее воином.
Орден Святой равноапостольной княгини Ольги был учрежден в 1988 году — в честь тысячелетия крещения Руси. Им награждают женщин за заслуги в области церковного, государственного и общественного служения. Кроме того, его вручают за труды на пользу ближних.
Вскоре после операции Симоньян выписали из больницы
В ночь на 9 сентября Симоньян вышла на связь после операции и опубликовала сообщение в своем Telegram-канале. «Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю», — написала журналистка.
11 сентября Симоньян сообщила, что ее выписали, и раскрыла подробности своего состояния после операции.
Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь
Позднее она призналась, что не боится того, что может с ней произойти. «Страха никакого нет. Чего бояться? Смерти? Смерть — это встреча с Ним (с Богом — прим. "Ленты.ру"). Разве это страшно?» — отметила Симоньян.
Симоньян пожелали скорейшего выздоровления бойцы СВО и Кадыров
После того, как журналистка рассказала о серьезном заболевании, с пожеланиями скорейшего выздоровления к ней обратились десятки участников специальной военной операции (СВО). Многие из них записали ей видео с пожеланиями, которые Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале.
«Желаем вам скорейшего выздоровления. Спецназ всегда за вас (…) Выздоравливайте, пожалуйста», «Докладываю, что на Краматорско-Дружковском направлении тоже неравнодушные люди. Мы всем подразделением за вас молимся», «Самое главное — это правильный настрой. Знайте, что мы ждем вашего скорейшего возвращения», — говорили участники спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров также обратился к Симоньян и назвал ее по-настоящему сильным и мужественным человеком. «Сегодня особенно важно выразить ей слова поддержки. Я искренне желаю Маргарите Симоновне скорейшего восстановления, новых сил и крепкого здоровья!» — заявил глава Чечни.
Скорейшего выздоровления журналистке также пожелали глава Русской православной старообрядческой церкви, митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов), священник Павел Островский, российская община мусульман.
В начале 2025 года муж Симоньян впал в кому
В эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым», в котором Симоньян рассказала о предстоящей операции, она также напомнила, что ее муж режиссер Тигран Кеосаян в начале 2025 года впал в кому.
Как говорят у нас в России, «пришла беда — отворяй ворота». Вот ворота в нашем доме уже не просто не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы
О том, что Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому, стало известно в январе. По словам Симоньян, у него давно были проблемы с сердцем. В 2008 году он был госпитализирован в предынфарктном состоянии и перенес операцию на сердце, а в 2010 году у него был инфаркт.
В апреле Симоньян отмечала, что состояние Кеосаяна улучшилось: он начал реагировать на голос и внешнее воздействие, сжимать пальцы и моргать.
Он отвечает. Ему говоришь: «Солнышко, если ты меня слышишь, моргни». Он моргает. Я ему что-то говорю: «Пойдем домой, пойдем домой», а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает
Однако в июне, отвечая на вопрос подписчика о состоянии Кеосаяна, она заявила, что пока неизвестно, когда он выйдет из комы. «Врачи сейчас могут обеспечить только уход, и они его обеспечивают. Когда Тигран проснется — зависит не от медицины, а от Господа. Поэтому помощи я прошу одной — молиться», — написала Симоньян.