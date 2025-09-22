«Скоро увидите меня в париках». Маргарита Симоньян заявила, что лечится от рака. Ее муж Тигран Кеосаян находится в коме

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян впервые после того, как сообщила о предстоявшей ей в начале сентября операции, раскрыла свой диагноз. В Telegram-канале журналистка рассказала, что проходит лечение от рака.

Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит

8 сентября Симоньян сделали операцию

Симоньян впервые призналась, что ей предстоит операция, в эфире в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», которая вышла в эфир 7 сентября.

«Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду. (…) За эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция», — сказала Симоньян. Она уточнила, что операция будет в районе груди.

Маргарита Симоньян Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Позднее медиаменеджер сообщила, что решила сама рассказать о проблемах со здоровьем, чтобы избежать слухов. Она добавила, что решилась на этот шаг еще и потому, что за день до эфира патриарх Кирилл, вручая ей церковный орден равноапостольной княгини Ольги III степени, назвал ее воином.

За что вручают орден Святой равноапостольной княгини Ольги? Орден Святой равноапостольной княгини Ольги был учрежден в 1988 году — в честь тысячелетия крещения Руси. Им награждают женщин за заслуги в области церковного, государственного и общественного служения. Кроме того, его вручают за труды на пользу ближних.

Вскоре после операции Симоньян выписали из больницы

В ночь на 9 сентября Симоньян вышла на связь после операции и опубликовала сообщение в своем Telegram-канале. «Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю», — написала журналистка.

11 сентября Симоньян сообщила, что ее выписали, и раскрыла подробности своего состояния после операции.

Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь Маргарита Симоньян глава RT

Позднее она призналась, что не боится того, что может с ней произойти. «Страха никакого нет. Чего бояться? Смерти? Смерть — это встреча с Ним (с Богом — прим. "Ленты.ру"). Разве это страшно?» — отметила Симоньян.

Симоньян пожелали скорейшего выздоровления бойцы СВО и Кадыров

После того, как журналистка рассказала о серьезном заболевании, с пожеланиями скорейшего выздоровления к ней обратились десятки участников специальной военной операции (СВО). Многие из них записали ей видео с пожеланиями, которые Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале.

Маргарита Симоньян Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«Желаем вам скорейшего выздоровления. Спецназ всегда за вас (…) Выздоравливайте, пожалуйста», «Докладываю, что на Краматорско-Дружковском направлении тоже неравнодушные люди. Мы всем подразделением за вас молимся», «Самое главное — это правильный настрой. Знайте, что мы ждем вашего скорейшего возвращения», — говорили участники спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров также обратился к Симоньян и назвал ее по-настоящему сильным и мужественным человеком. «Сегодня особенно важно выразить ей слова поддержки. Я искренне желаю Маргарите Симоновне скорейшего восстановления, новых сил и крепкого здоровья!» — заявил глава Чечни.

Скорейшего выздоровления журналистке также пожелали глава Русской православной старообрядческой церкви, митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов), священник Павел Островский, российская община мусульман.

В начале 2025 года муж Симоньян впал в кому

В эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым», в котором Симоньян рассказала о предстоящей операции, она также напомнила, что ее муж режиссер Тигран Кеосаян в начале 2025 года впал в кому.

Как говорят у нас в России, «пришла беда — отворяй ворота». Вот ворота в нашем доме уже не просто не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы Маргарита Симоньян глава RT

О том, что Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому, стало известно в январе. По словам Симоньян, у него давно были проблемы с сердцем. В 2008 году он был госпитализирован в предынфарктном состоянии и перенес операцию на сердце, а в 2010 году у него был инфаркт.

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В апреле Симоньян отмечала, что состояние Кеосаяна улучшилось: он начал реагировать на голос и внешнее воздействие, сжимать пальцы и моргать.

Он отвечает. Ему говоришь: «Солнышко, если ты меня слышишь, моргни». Он моргает. Я ему что-то говорю: «Пойдем домой, пойдем домой», а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает Маргарита Симоньян глава RT

Однако в июне, отвечая на вопрос подписчика о состоянии Кеосаяна, она заявила, что пока неизвестно, когда он выйдет из комы. «Врачи сейчас могут обеспечить только уход, и они его обеспечивают. Когда Тигран проснется — зависит не от медицины, а от Господа. Поэтому помощи я прошу одной — молиться», — написала Симоньян.