15:16, 15 сентября 2025

Перенесшая операцию Симоньян высказалась о страхе смерти

Мария Большакова
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, перенесшая операцию, высказалась о страхе, связанном с ее болезнью. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она призналась, что не боится того, что с ней может произойти. «Страха никакого нет. Чего бояться? Смерти? Смерть — это встреча с Ним (с Богом — прим. «Ленты.ру»). Разве это страшно?» — написала медиаменеджер и добавила, что ее жизнь находится в руках Бога.

Ранее глава RT раскрыла подробности своего состояния после операции. Журналистка рассказала, что находится дома. Она добавила, что ей предстоит дальнейшее лечение.

7 сентября в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Симоньян рассказала, что у нее нашли тяжелую болезнь. Медиаменеджер не раскрыла подробностей, однако рассказала, что ей проведут операцию в районе груди. 9 сентября Симоньян вышла на связь после операции. Она поблагодарила всех, кто за нее переживал и молился.

