19:36, 9 сентября 2025Интернет и СМИ

Кадыров пожелал Симоньян крепкого здоровья

Глава Чечни Кадыров пожелал здоровья Симоньян, перенесшей операцию
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров пожелал здоровья главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян, перенесшей операцию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров назвал Симоньян по-настоящему сильным и мужественным человеком, так как сразу после операции она написала пост в Telegram, в котором рассказала о самочувствии и пошутила о своем состоянии. «Сегодня особенно важно выразить ей слова поддержки. Я искренне желаю Маргарите Симоновне скорейшего восстановления, новых сил и крепкого здоровья!» — заявил глава Чечни.

Ранее Симоньян вышла на связь после операции. В 01:00 по московскому времени она сообщила, что пару часов назад вышла из наркоза. Глава RT также поблагодарила всех, кто молился за нее и переживал.

7 сентября в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Симоньян заявила, что у нее обнаружили тяжелую болезнь. Она не раскрыла подробностей, однако сообщила, что ей предстоит операция в области груди. Журналистка заявила, что решила сама сообщить об этом, чтобы избежать слухов.

