Роспотребнадзор назвал фейком сообщения о новизне респираторно‑синцитиального вируса

Роспотребнадзор опроверг новизну респираторно-синцитиального вируса

News.ru выпустило материал с заголовком «Тихий душитель: как захватывающий Россию новый вирус превращает обычную простуду в борьбу за жизнь», в котором профессор ПМГМУ имени И. М. Сеченова и эксперт Всемирной организации здравоохранения Андрей Демин рассказал об опасности респираторно-синцитиального вируса (РСВ) для младенцев, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом из-за тяжелых осложнений. «Вирус поражает клетки всех отделов дыхательных путей от носа до легких, вызывая воспаление, отек и образование слизи, что сужает просвет бронхов и бронхиол. Это затрудняет дыхание», — сказал он. Также ранее сингапурские исследователи, сотрудничавшие в рамках программы PREPARE, написали, что РСВ может быть сопоставим по своей тяжести с гриппом и коронавирусом. Однако в Роспотребнадзоре опровергли данные о новизне вируса.

Демин в беседе с News.ru перечислил симптомы респираторно-синцитиального вируса, но не назвал его новым. Авторы статьи исказили его слова и сделали громкий заголовок «Тихий душитель: как захватывающий Россию новый вирус превращает обычную простуду в борьбу за жизнь», чтобы привлечь внимание аудитории, однако сам эксперт таких слов не произносил. Вероятно, из-за этого заголовок новости позднее был изменен на «Эксперт ВОЗ ответил, для кого наиболее опасен захватывающий РФ новый вирус».

В Роспотребнадзоре опровергли наличие в России опасного вируса. По данным пресс-службы ведомства, респираторно‑синцитиальный вирус (РСВ), о котором писали СМИ, не новый, а хорошо известный и широко распространенный возбудитель ОРВИ. «В отдельных сезонах возможно повышение заболеваемости, но это характерно для многих сезонных респираторных инфекций и не свидетельствует о появлении нового патогена… Большинство детей переносят РСВ‑инфекцию в первые два года жизни. Хотя у большинства заболевание протекает в легкой форме, возможно развитие и тяжелых форм, требующих госпитализации. В дальнейшем на протяжении жизни возможны повторные заражения, которые у здоровых людей обычно протекают легко», — пояснили в ведомстве.

Информация о том, что в мире есть опасный вирус, который превращает обычную простуду в борьбу за жизнь, получила некоторое распространение в российских СМИ. Например, об этом написали со ссылкой на сингапурских исследователей, сотрудничавших в рамках программы PREPARE, «Российская газета», РБК и aif.ru.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».