Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за диверсии

Совфед одобрил закон, ужесточающий уголовное наказание за диверсии

Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий уголовное наказание за диверсии. Об этом сообщает ТАСС.

Закон вводит уголовную ответственность за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетнего в диверсию. Он также снижает возраст наступления уголовной ответственности за ряд преступлений, в числе которых есть содействие террористической деятельности, диверсия, организация террористического сообщества и обучение в целях совершения диверсий.

По мнению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, закон призван повысить бдительность россиян в отношении того, чем занимаются их дети.

«Подростки вовлекаются в диверсионную и иную преступную деятельность. Это очень опасно для жизни и здоровья детей. Закон направлен на то, чтобы усилить внимание родителей к детям, чтобы они внимательно смотрели, с кем [дети] общаются, как они себя ведут, какие поступки совершают», — сказала она.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин напомнил, что, согласно информации аналитиков ФСБ, средний возраст людей, которых втягивают в террористическую деятельность, стремительно снижается: в 2022 году он составлял 38 лет, в 2023 году — уже 28 лет.