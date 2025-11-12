Россия
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за диверсии

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий уголовное наказание за диверсии. Об этом сообщает ТАСС.

Закон вводит уголовную ответственность за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетнего в диверсию. Он также снижает возраст наступления уголовной ответственности за ряд преступлений, в числе которых есть содействие террористической деятельности, диверсия, организация террористического сообщества и обучение в целях совершения диверсий.

По мнению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, закон призван повысить бдительность россиян в отношении того, чем занимаются их дети.

«Подростки вовлекаются в диверсионную и иную преступную деятельность. Это очень опасно для жизни и здоровья детей. Закон направлен на то, чтобы усилить внимание родителей к детям, чтобы они внимательно смотрели, с кем [дети] общаются, как они себя ведут, какие поступки совершают», — сказала она.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин напомнил, что, согласно информации аналитиков ФСБ, средний возраст людей, которых втягивают в террористическую деятельность, стремительно снижается: в 2022 году он составлял 38 лет, в 2023 году — уже 28 лет.

