В России приняли законопроект об ужесточении наказания за склонение детей к диверсии

Госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за склонение детей к диверсии. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Он отметил, что депутаты единогласно выступили за инициативу. Володин напомнил, что, согласно информации аналитиков ФСБ, средний возраст людей, втягиваемых в террористические преступления, стремительно снижается: в 2022 году — 38 лет, в 2023-м — 28.

По мнению спикера Думы, сейчас вербовщики нацелены вовлечь в преступную деятельность подростков и студентов.

«Для этого чаще всего используют социальные сети и общение через компьютерные игры. Важно защитить граждан и в первую очередь детей от необдуманных поступков», — подчеркнул он в посте.

До этого стало известно, что в Госдуму внесли проект о снижении возраста наступления ответственности за совершение диверсий до 14 лет. Документ также предлагает внести изменения в ряд законов, ужесточив ответственность за диверсии. Депутат Василий Пискарев указал, что законопроект также призван защитить детей и подростков от вербовки в деструктивные сети. Снижение возраста ответственности будет иметь важное профилактическое значение, уверен парламентарий.