14:30, 20 октября 2025Россия

В Госдуме предложили снизить возраст наступления ответственности за диверсии

Пискарев: ГД предлагает снизить до 14 лет возраст ответственности за диверсии
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Государственная Дума предлагает снизить возраст наступления ответственности за совершение диверсий до 14 лет. Об этом сообщил депутат Василий Пискарев в Telegram-канале.

По его словам, такое изменение содержится в законопроекте, который подписали 419 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Документ ужесточает наказание за диверсионно-террористическую деятельность, что поможет усилить гарантии безопасности для граждан, подчеркнул депутат. Согласно действующему законодательству, ответственность за диверсии наступает с 16 лет.

«[Депутаты предлагают] Жестче наказывать за вовлечение детей в терроризм и диверсии, вплоть до пожизненного заключения. Для диверсионных преступлений установить ответственность по аналогии с уже действующей за терроризм, в том числе понизив возрастную планку ответственности до 14 лет», — пояснил Пискарев.

Он указал, что законопроект также призван защитить детей и подростков от вербовки в деструктивные сети. Снижение возраста ответственности будет иметь важное профилактическое значение, уверен Пискарев.

В России с 2 мая 2025 года появилась уголовная ответственность за несообщение о готовящейся диверсии. За это преступление предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей, принудительные работы на срок до одного года либо лишение свободы на этот же срок.

