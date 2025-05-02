Россиян начнут наказывать за несообщение о диверсии

В России со 2 мая начнут наказывать за несообщение о диверсии

Со 2 мая в России появится уголовная ответственность за несообщение о готовящейся диверсии. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До изменения в законодательстве ответственность по статье 205.6 УК РФ несли те граждане, которые не сообщили о готовящихся преступлениях, касающихся терроризма, угона самолета, судна или железнодорожного состава, а также вооруженного мятежа, покушения на государственного или общественного деятеля и неправомерного обращения с ядерными материалами.

Теперь к этому списку прибавиться ответственность за несообщение о готовящейся диверсии. Наказание, предусмотренное за преступление, — штраф до 100 тысяч рублей, принудительные работы на срок до года либо лишение свободы на этот же срок.

Ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, который участвовал в подготовке закона, заявил, что с принятием поправок государство повысит в условиях проведения спецоперации безопасность от диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры.