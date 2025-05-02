Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:02, 2 мая 2025Россия

Россиян начнут наказывать за несообщение о диверсии

В России со 2 мая начнут наказывать за несообщение о диверсии
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетДиверсии в России

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Со 2 мая в России появится уголовная ответственность за несообщение о готовящейся диверсии. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До изменения в законодательстве ответственность по статье 205.6 УК РФ несли те граждане, которые не сообщили о готовящихся преступлениях, касающихся терроризма, угона самолета, судна или железнодорожного состава, а также вооруженного мятежа, покушения на государственного или общественного деятеля и неправомерного обращения с ядерными материалами.

Теперь к этому списку прибавиться ответственность за несообщение о готовящейся диверсии. Наказание, предусмотренное за преступление, — штраф до 100 тысяч рублей, принудительные работы на срок до года либо лишение свободы на этот же срок.

Ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, который участвовал в подготовке закона, заявил, что с принятием поправок государство повысит в условиях проведения спецоперации безопасность от диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о необходимости личного общения Путина и Трампа

    Каким будет бал Met Gala в 2025 году? Все, что нужно знать о самом ожидаемом звездном событии года

    Украину обвинили в срыве обмена пленными и телами погибших

    На Украине назвали сроки создания инвестиционного фонда по сделке с США

    В России расширили основания для признания иноагентом

    Участники боев за Курскую область получили статус ветеранов боевых действий

    Стало известно о поисках в курском приграничье порядка 200 брошенных бойцов ВСУ

    Россиян начнут наказывать за несообщение о диверсии

    В России охранникам дадут право стрелять при одном условии

    В Госдуме высказались о будущем лидере Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости