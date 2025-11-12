Трамп задал лидеру Сирии личный вопрос и ударил его

Трамп задал Аш-Шараа вопрос про число жен и ударил его по плечу

Президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа спросил у него о числе жен, а затем ударил его по плечу, смеясь. Видео с диалогом двух лидером публикует Clash Report.

«Сколько у вас жен? Одна?» — задал вопрос Трамп.

Аш-Шараа с улыбкой ответил: «Одна». После этого глава Белого дома ударил коллегу по плечу и посмеялся.

Ранее член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин раскритиковала американского лидера за личную встречу с новым президентом Сирии.

