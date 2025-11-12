Интернет и СМИ
В Китае заявили о жесткой реакции Кремля на скандал в Японии вокруг Курил

Baijiahao: Кремль спокойно и твердо отреагировал на скандал вокруг Курил
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Кремль неожиданно отреагировал на скандал, который разгорелся в Японии из-за слов министра по делам Окинавы и Северных территорий (так Токио называет южные острова Курильской гряды — прим. «Ленты.ру») Хитоси Кикавады о Курильских островах. Такое мнение озвучил китайский портал Baijiahao, эксклюзивный пересказ статьи приводит АБН24.

«Реакция России была неожиданно спокойной, но в то же время твердой. Россия в очередной раз заняла жесткую позицию по вопросу (...) Курил», — отметило Baijiahao.

В материале также подчеркивается, что скандал вокруг Курильских островов стал двойным ударом для Японии. Так, Кикавада своим высказыванием подчеркнул, что территории принадлежат России, чего не хочет признавать Токио. Кроме того, Кремль, комментируя слова японского министра, в очередной раз подчеркнул, что не пойдет на территориальные уступки Японии.

Материалы по теме:
Тихоокеанский рубеж. Япония наращивает военную мощь и укрепляет союз с США. Чем это угрожает России?
Тихоокеанский рубеж.Япония наращивает военную мощь и укрепляет союз с США. Чем это угрожает России?
3 февраля 2023
Российско-японские осложнения. Чем опасно обострение курильского кризиса и на что готовы японцы, чтобы вернуть острова?
Российско-японские осложнения.Чем опасно обострение курильского кризиса и на что готовы японцы, чтобы вернуть острова?
5 августа 2021

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Японии из-за слов Кикавады. Представитель Кремля назвал произошедшее внутренним делом Японии, однако подчеркнул, что принадлежность Курильских островов России не должна ни у кого вызывать сомнений.

10 ноября Кикавада посетил мыс Носаппу в городе Немуро, откуда видны Курильские острова. Он назвал это место «самым близким к иностранному государству». Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара сделал министру выговор из-за его слов.

