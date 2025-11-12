В Китае заявили о жесткой реакции Кремля на скандал в Японии вокруг Курил

Baijiahao: Кремль спокойно и твердо отреагировал на скандал вокруг Курил

Кремль неожиданно отреагировал на скандал, который разгорелся в Японии из-за слов министра по делам Окинавы и Северных территорий (так Токио называет южные острова Курильской гряды — прим. «Ленты.ру») Хитоси Кикавады о Курильских островах. Такое мнение озвучил китайский портал Baijiahao, эксклюзивный пересказ статьи приводит АБН24.

«Реакция России была неожиданно спокойной, но в то же время твердой. Россия в очередной раз заняла жесткую позицию по вопросу (...) Курил», — отметило Baijiahao.

В материале также подчеркивается, что скандал вокруг Курильских островов стал двойным ударом для Японии. Так, Кикавада своим высказыванием подчеркнул, что территории принадлежат России, чего не хочет признавать Токио. Кроме того, Кремль, комментируя слова японского министра, в очередной раз подчеркнул, что не пойдет на территориальные уступки Японии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Японии из-за слов Кикавады. Представитель Кремля назвал произошедшее внутренним делом Японии, однако подчеркнул, что принадлежность Курильских островов России не должна ни у кого вызывать сомнений.

10 ноября Кикавада посетил мыс Носаппу в городе Немуро, откуда видны Курильские острова. Он назвал это место «самым близким к иностранному государству». Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара сделал министру выговор из-за его слов.