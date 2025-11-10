Кремль прокомментировал скандал в Японии вокруг Курильских островов

Песков о скандале в Японии: Принадлежность Курил не должна вызывать сомнений

Принадлежность Курильских островов не должна вызывать сомнений. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Японии вокруг «северных территорий» (японское название южной части курильских островов), передает ТАСС.

«Мы видели сообщения СМИ, это внутреннее дело Японии», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в Японии разгорелся скандал из-за высказываний министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады. В ходе поездки в префектуру Хоккайдо он посетил мыс Носаппу в городе Немуро, откуда видны Курильские острова. «Наверное, это самое близкое место к иностранному государству», — сказал Кикавада.

Высказывание министра привело к критике, поскольку в нем услышали намек на принадлежность Курил России.