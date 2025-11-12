В Москве нашли ведущий в никуда пешеходный переход

На севере Москвы сфотографировали пешеходный переход, который ведет в никуда. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет о зебре, расположенной на 2-й Хуторской улице. На снимке можно увидеть, что пешеходный переход заканчивается бордюром и газоном, что создает неудобства участникам дорожного движения. При этом разметка на дороге нарисована лишь в паре метров от пешеходной дорожки. Автор публикации отметил, что местных жителей удивила такая зебра.

Ранее пешеходный переход в столице с аналогичной ошибкой проектирования нашли возле дома, расположенного по адресу улица Чичерина, дом 8, корпус 2.