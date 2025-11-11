Бессмысленность идеи ГУР Украины по угону МиГ-31 с «Кинжалом» объяснили

План ГУР Украины по угону истребителя МиГ-31 оказался изначально провальным

План Главного управления разведки (ГУР) Украины по угону российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» оказался изначально провальным. Это следует из слов заслуженного военного летчика России Андрея Грибова, его заявление приводит газета «Известия».

Как отметил Грибов, бессмысленность идеи поручить угон штурману заключается в том, что этот член экипажа не имел бы технической возможности посадить истребитель после отравления пилота.

«Выполнение посадки из задней кабины руководством по летной эксплуатации не предусмотрено (...) Она (посадка) приведет неизбежно к катастрофе», — объяснил летчик.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России нанесли удар по аэродрому Вооруженных сил Украины, где базировались поставленные Киеву F-16. Это стало ударом возмездия за попытку ГУР угнать МиГ-31. Российские военблогеры связали действия ГУР с подготовкой НАТО к войне с Россией.