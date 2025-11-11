Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:20, 11 ноября 2025Россия

Бессмысленность идеи ГУР Украины по угону МиГ-31 с «Кинжалом» объяснили

План ГУР Украины по угону истребителя МиГ-31 оказался изначально провальным
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

План Главного управления разведки (ГУР) Украины по угону российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» оказался изначально провальным. Это следует из слов заслуженного военного летчика России Андрея Грибова, его заявление приводит газета «Известия».

Как отметил Грибов, бессмысленность идеи поручить угон штурману заключается в том, что этот член экипажа не имел бы технической возможности посадить истребитель после отравления пилота.

«Выполнение посадки из задней кабины руководством по летной эксплуатации не предусмотрено (...) Она (посадка) приведет неизбежно к катастрофе», — объяснил летчик.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России нанесли удар по аэродрому Вооруженных сил Украины, где базировались поставленные Киеву F-16. Это стало ударом возмездия за попытку ГУР угнать МиГ-31. Российские военблогеры связали действия ГУР с подготовкой НАТО к войне с Россией.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британский спецназ готовится к захвату судов и нефтяных вышек. Тайные морские операции против России начнут при одном условии

    Зеленский приехал в Херсон

    Россиян предупредили о риске лишиться квартиры из-за шума

    Спецслужбы ФРГ захотели эксгумировать останки бойцов вермахта в российском регионе

    В ЕС осудили планы Еврокомиссии по созданию разведки

    На похоронах авторитета совершили покушение на главного вора в законе Абхазии

    Выплату процентов по некоторым вкладам освободят от НДС

    Простывших россиян призвали не обтираться водкой

    Выявлен скрытый сигнал приближающегося инфаркта

    «Политеховскому маньяку» захотели изменить наказание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости