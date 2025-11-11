Объявлено об ударе возмездия за попытку ГУР угнать российский МиГ-31 с «Кинжалом»

ВКС РФ ударили по аэродрому ВСУ с F-16 за попытку ГУР угнать МиГ-31 с «Кинжалом»

Воздушно-космические силы(ВКС) России нанесли удар по аэродрому Воздушных сил Украины (ВСУ), где базировались поставленные Киеву F-16. Как объявили журналистам в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, это стало ударом возмездия за попытку Главного управления разведки (ГУР) Украины угнать российский истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

Уточняется, что удар был нанесен в ночь с 9 на 10 ноября. При ударе использовались ракеты «Кинжал», одну из которых пытались заполучить украинские разведчики.

Целями удара стали аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области и главный центр радиоэлектронной разведки ГУР в Киевской области.

Ранее в попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом» отметили примечательный факт — операцию связали с подготовкой НАТО к войне с Россией.