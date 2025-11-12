В России незаконно попытались раскопать останки солдат Гитлера для их похорон «как героев»

Под Волгоградом попытались незаконно раскопать останки немецких солдат. Об этом сообщает сетевое издание «Волгоград онлайн» в Telegram.

По его данным, попытку извлечь из земли останки солдат Гитлера предприняли представители некоего Народного союза Германии. Вероятно, имеется в виду немецкая организация «Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями» (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge), которая занимается сохранением захоронений за пределами страны.

В случае успеха организация собиралась перезахоронить останки солдат Вермахта ко Дню Победы «как героев», утверждает издание.

