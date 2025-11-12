Россия
В России незаконно попытались раскопать останки солдат Гитлера для их похорон «как героев»

Под Волгоградом попытались незаконно раскопать останки немецких солдат. Об этом сообщает сетевое издание «Волгоград онлайн» в Telegram.

По его данным, попытку извлечь из земли останки солдат Гитлера предприняли представители некоего Народного союза Германии. Вероятно, имеется в виду немецкая организация «Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями» (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge), которая занимается сохранением захоронений за пределами страны.

В случае успеха организация собиралась перезахоронить останки солдат Вермахта ко Дню Победы «как героев», утверждает издание.

Ранее родственники участника специальной военной операции потребовали вырыть его из могилы. Таковы требования поданного ими искового заявления. К конфликту привело самовольное, как считают истцы, решение вдовы солдата.

