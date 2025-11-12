Мир
12:05, 12 ноября 2025Мир

В СВР рассказали о бедственном положении ЕС

СВР: ЕС на грани экономического кризиса из-за желания поражения России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) находятся на грани социально-экономического кризиса из-за стремления нанести поражение России. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

В СВР указали на бедственное положение объединения, отметив, что бюджеты стран ЕС пусты. «Хорошо было бы заплатить за украинское зерно украденными российскими активами. Но их пока не удается растащить», — отметили в ведомстве.

Ранее в СВР рассказали, что блок НАТО агитирует Украину организовать крупную диверсию с жертвами среди украинцев и граждан европейских стран. Обвинить в этой диверсии Североатлантический альянс призывает Россию.

В ведомстве пояснили, что западные страны планируют устроить аварию на Запорожской атомной электростанции и возложить вину за жертвы на Россию.

