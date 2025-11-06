НАТО призывает Украину к крупной диверсии с жертвами, заявила российская разведка. Какой план предложил Запад?

СВР: НАТО призывает Украину устроить крупную диверсию с жертвами и обвинить РФ

Служба внешней разведки России (СВР) сообщила, что блок НАТО агитирует Украину организовать крупную диверсию с жертвами среди украинцев и граждан европейских стран. Обвинить в этой диверсии Североатлантический альянс призывает Россию.

«Предлагается осуществить крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза наподобие трагедии малайзийского авиарейса МН17 в 2014 году», — рассказали в разведслужбе.

В СВР подчеркнули, что западные страны планируют устроить аварию на Запорожской атомной электростанции и возложить вину за жертвы на Россию. «Европейские натовцы призывают киевский режим изыскать возможности срочно изменить негативный для западников ход украинского конфликта и его восприятие общественностью на Западе», — указали в ведомстве.

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Политолог заявил, что эта диверсия нужна для спасения режима Зеленского от краха

Диверсия на Запорожской АЭС, о подготовке которой сообщили 6 ноября в СВР России, нужна для отвлечения мировой общественности от поражений ВСУ и создания негативного фона вокруг России. Такое мнение выразил политолог, эксперт в области международных отношений Владимир Карасев, передает ТАСС.

По словам политолога, западные элиты готовы пожертвовать мирными гражданами, чтобы спасти от краха режим президента Украины Владимира Зеленского и свои доходы от украинского конфликта.

«Британские кураторы Киева ни перед чем не остановятся для того, чтобы сорвать успешное наступление армии Российской Федерации. Поэтому вполне допускаю, что они предпримут попытки совершить диверсию на Запорожской атомной электростанции», — заявил политолог.

При этом, добавил он, конечно же, заранее уже подготовлены все обвинения в адрес России. «Все подконтрольные западные СМИ, я думаю, уже написали статьи на эту тему и новостные блоки для того, чтобы быстро отреагировать и формировать русофобское мнение у общества в разных странах», — заявил Карасев. Он заключил, что планируемая диверсия — «единственный шанс спасти бандеровский режим Зеленского от краха». Украина оценивает планируемую диверсию как шанс спастись от военного поражения на фронте.

Фото: Maxim Zmeyev / File Photo / Reuters

В октябре директор СВР рассказал о подготовке Британией диверсий в Балтийском и Черном морях

В конце октября директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что разведка Великобритании после подрыва российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» тестирует границы дозволенного в Европейском союзе (ЕС) и готовит диверсии в Балтийском и Черном морях.

По словам главы российского ведомства, британская сторона убедилась в безнаказанности после разрушения газопроводов. «Продолжают тестировать границы дозволенного в отношении еэсовских партнеров путем подготовки диверсий в Балтийском и Черном морях», — подчеркнул глава СВР.

Нарышкин также обратил внимание на то, что ведущие страны ЕС и Великобритания задействуют все возможные средства для подрыва безопасности и стабильности России. По словам главы разведведомства, европейцы готовы использовать «все доступные рычаги — от комплексных мер экономического принуждения до организации террористических операций и военных ударов по нашей территории силами украинских прокси».

Шойгу заявил, что все попытки победить Россию силой обречены

Любые попытки Запада одержать верх над Россией обречены на провал. Об этом заявил ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он напомнил, что история свидетельствует о несостоятельности планов победы над Россией военным путем.

Вместе с тем Запад продвигает «культ потребления, абсолютный индивидуализм, цинизм и жестокость», отметил секретарь Совбеза. Шойгу сообщил, что западные спецслужбы пытаются совершать диверсии в России. «Все попытки победить нас военной силой провалились, потому что за спиной у армии стояло братство наших народов», — указал Шойгу.