Армия России заняла два населенных пункта в Запорожской области

ВС России заняли Равнополье и Яблоково в Запорожской области

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации заняли два населенных пункта в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («RV»).

«Армия России продолжает успешное наступление (...) на востоке Запорожской области (...) взяла Ровнополье и Яблоково», — указано в сообщении.

Отмечается, что наступление ведется на гуляйпольском направлении к северу от самого населенного пункта.

Ранее украинский военный корреспондент Богдан Мирошников заявил, что на гуляйпольском направлении Вооруженные силы Украины может ждать катастрофа.