Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации заняли два населенных пункта в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («RV»).
«Армия России продолжает успешное наступление (...) на востоке Запорожской области (...) взяла Ровнополье и Яблоково», — указано в сообщении.
Отмечается, что наступление ведется на гуляйпольском направлении к северу от самого населенного пункта.
Ранее украинский военный корреспондент Богдан Мирошников заявил, что на гуляйпольском направлении Вооруженные силы Украины может ждать катастрофа.