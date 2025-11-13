Бывший СССР
Азаров связал «дело Миндича» с работой США

Азаров: Дело Миндича стало результатом инициированной США работы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) против бизнесмена Тимура Миндича, называемого на Украине «кошельком» президента республики Владимира Зеленского, было проведено по команде США. Об этом рассказал бывший премьер республики Николай Азаров, передает ТАСС.

«То, что вчера было обнародовано, это не значит, что вчера команда поступила и они сразу пошли с обысками, стали предъявлять подозрения, арестовывать. Чтобы к этому этапу подойти, НАБУ потребовалась длительная системная работа», — рассказал Азаров.

По его словам, обыски являются результатом гигантской работы: работы с агентурой, сбора документальных доказательств, анализа прослушек и бухгалтерских сверок, а непосредственное проведение обысков говорит о большом количестве накопленных данных.

Ранее ABC News писало, что президент Украины Владимир Зеленский рискует столкнуться с проблемами в отношениях с американским лидером Дональдом Трампом из-за обвинений НАБУ в адрес бизнесмена Тимура Миндича.

Свежая Россия
