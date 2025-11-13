Экономика
16:13, 13 ноября 2025

В России появились новые обманутые дольщики

В России стали обманывать дольщиков частных домов
Виктория Клабукова

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В России появилась новая категория обманутых дольщиков. Недобросовестные застройщики дотянулись до рынка частных домов, пишет «Российская газета».

На произвол застройщиков жалуются уже в 55 регионах России. В частности, на Среднем Урале свои дома в срок не получили 89 семей. Ситуация усугубляется тем, что ради жилья многие покупатели брали ипотеку и теперь вынуждены платить за нее, так и не дождавшись дома. Зачастую мошенническая схема выглядит так: с фирмой заключался договор, а, получив львиную долю средств, застройщик скрывался, в лучшем случае поставив фундамент. Деньги при этом он принимал траншами по поддельным документам и еще до начала работ.

Такую тенденцию эксперты объясняют отсутствием контроля в отрасли индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Благодаря отсутствию тщательных банковских проверок компании регулярно получают фиктивную аккредитацию, а затем широко рекомендуются своими же сотрудниками. Подобные случаи уже стали поводом для возбуждения уголовного дела. Защититься от мошенников можно, если настоять на оплате работ через эскроу-счета. Система была внедрена в сфере ИЖС в марте 2025 года и предусматривает выплату средств только после сдачи проекта в эксплуатацию. До этого деньги хранятся в банке.

Также зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко советует ввести реестр надежных аккредитованных застройщиков. В некоторых регионах уже начали создавать реестры пострадавших — в их отношении власти договариваются с банками о сохранении ставок по ипотеке на льготном уровне.

В августе сообщалось о значительном падении интереса россиян к ипотеке на ИЖС. Выдачи этого вида кредитов обрушились почти в пять раз по сравнению с 2024 годом.

    Все новости