Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:22, 13 ноября 2025Мир

Евросоюз отказался оплачивать поездки в Россию

Картайзер: Европарламент не покрывает расходы на поездки в Россию
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европарламент отказался возмещать депутатам расходы на поездки в Россию, хотя обязан это делать. Об этом заявил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер, передает РИА Новости.

«Пока нет (никакого давления со стороны Европарламента — прим. «Ленты.ру»), за исключением того, что обычно парламент покрывает путевые расходы, но он отказывается это делать для поездок в Россию», — сказал он.

Известно, что Картайзер намерен принять участие в форуме «БРИКС — Европа», который пройдет в Сочи с 13 по 17 ноября.

Ранее депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ханс Нойхофф заявил о том, что приедет на форум «БРИКС — Европа» в Сочи и выступит с докладом, несмотря на критику представителей блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Политик также добавил, что на конгрессе ожидаются участники всех стран БРИКС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Срочно необходимо прекращение огня». Страны G7 сделали совместное заявление на фоне продвижения армии России на Украине

    Макрон назвал место следующей войны

    Россиянам назвали способ взять ипотеку без постоянной прописки

    Китайские банки начали платить проценты по кредитам за клиентов

    Асмус рассказала о запрете говорить с Наталией Орейро

    Ирина Дубцова снялась в платье с декольте до пупка

    Евросоюз отказался оплачивать поездки в Россию

    Турист испражнился у объекта культурного наследия в Азии и вызвал гнев в сети

    Котенок-циклоп родился в Бразилии

    Генерал рассказал о новой технике войск РХБЗ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости