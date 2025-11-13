Картайзер: Европарламент не покрывает расходы на поездки в Россию

Европарламент отказался возмещать депутатам расходы на поездки в Россию, хотя обязан это делать. Об этом заявил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер, передает РИА Новости.

«Пока нет (никакого давления со стороны Европарламента — прим. «Ленты.ру»), за исключением того, что обычно парламент покрывает путевые расходы, но он отказывается это делать для поездок в Россию», — сказал он.

Известно, что Картайзер намерен принять участие в форуме «БРИКС — Европа», который пройдет в Сочи с 13 по 17 ноября.

Ранее депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ханс Нойхофф заявил о том, что приедет на форум «БРИКС — Европа» в Сочи и выступит с докладом, несмотря на критику представителей блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Политик также добавил, что на конгрессе ожидаются участники всех стран БРИКС.

