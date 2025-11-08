Немецкий политик приедет на форум в Сочи, «несмотря ни на что»

Депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ханс Нойхофф заявил о том, что приедет на форум «БРИКС — Европа» в Сочи и выступит с докладом, несмотря на критику редставителей блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом политик заявил немецкому изданию Handelsblatt.

«Я еду на конгресс, организованный Европейским институтом Российской академии наук, на тему перспектив отношений между государствами ЕС и странами БРИКС и также выступлю там с докладом», — отметил Нойхофф.

Политик также добавил, что на конгрессе ожидаются участники из всего спектра стран БРИКС. А политики из блока ХДС/ХСС, которые считают, что Германия не должна участвовать в мероприятии, по словам Нойхоффа, ничего не понимают в геополитике.

«Они ведут Германию и Европу в тупик, а не в благополучное будущее», — заключил политик.

Ранее депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре проинформировал, что отправится на симпозиум в Сочи, а также председатель саксонского отделения АдГ Йорг Урбан и депутат бундестага Райнер Ротфусс.

Запланированная поездка некоторых депутатов от немецкой партии вызвала раздражение внутри фракции.