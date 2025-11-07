Депутат АдГ Котре посетит Россию в ноябре

В ноябре немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре намерен посетить Россию. Об этом политик сообщил в беседе с РИА Новости.

Как стало известно, Котре отправится в Сочи. Там он, предположительно, примет участие в международном симпозиуме в формате БРИКС — Европа. «Да, я еду», — сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос.

Уточняется, что вместе с Котре в Сочи отправятся также председатель саксонского отделения АдГ Йорг Урбан, депутат бундестага Райнер Ротфусс и депутат Европарламента Ханс Нойхофф.

Ранее депутат бундестага Маркус Фронмайер анонсировал поезду в Москву весной 2026 года. Генеральный секретарь Христианско-социального союза Мартин Хубер пригрозил политику, что это будет считаться госизменой.