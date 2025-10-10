Мир
19:44, 10 октября 2025Мир

Депутат бундестага анонсировал визит в Москву

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Кадр: Markus Frohnmaier, MdB / YouTube

Депутат бундестага Маркус Фронмайер анонсировал визит в Москву весной 2026 года. Его слова передает NTV.

«Да, я планирую поездку в Россию весной», — сообщил депутат.

Свой предстоящий визит Фронмайер объяснил важностью сохранения каналов для диалога. Он подчеркнул, что после урегулирования конфликта на Украине наступит другое время. По его словам, США, а также другие страны-партнеры ФРГ уже готовятся к такому развитию событий.

Ранее немецкий специалист по истории Второй мировой войны Зенке Найтцель заявил, что в ближайшем будущем может произойти военное столкновение между Россией и войсками НАТО.

    Обсудить
