Депутат бундестага Фронмайер анонсировал визит в Москву

Депутат бундестага Маркус Фронмайер анонсировал визит в Москву весной 2026 года. Его слова передает NTV.

«Да, я планирую поездку в Россию весной», — сообщил депутат.

Свой предстоящий визит Фронмайер объяснил важностью сохранения каналов для диалога. Он подчеркнул, что после урегулирования конфликта на Украине наступит другое время. По его словам, США, а также другие страны-партнеры ФРГ уже готовятся к такому развитию событий.

Ранее немецкий специалист по истории Второй мировой войны Зенке Найтцель заявил, что в ближайшем будущем может произойти военное столкновение между Россией и войсками НАТО.