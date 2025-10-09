Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:59, 9 октября 2025Мир

В Германии предсказали военное столкновение России и НАТО

Найтцель: В ближайшем будущем может произойти военное столкновение России и НАТО
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

В ближайшем будущем может произойти военное столкновение между Россией и войсками НАТО. Такое предсказание сделал немецкий историк, специалист по истории Второй мировой войны Зенке Найтцель, его слова приводит издание Bild.

«В ближайшие три года может произойти военное столкновение между Россией и войсками НАТО. И вполне возможно, что нашим войскам придется воевать в Литве. В следующем году, через год, через три года — кто знает? Но опасность существует», — отметил эксперт.

Найтцель отметил, что для Германии закончилось мирное время, но страна также не находится в состоянии войны. По его мнению, сложилась ситуация, при которой Берлин находится «где-то посередине».

В связи с этим историк призвал руководство страны вложить больше средств в системы защиты от беспилотников.

Ранее в финском городе Миккели у границы с Россией открылся штаб сухопутных войск НАТО (MCLCC). В мирное время численность личного состава будет составлять 50 человек. В него будут входить военнослужащие из стран альянса и Вооруженных сил Финляндии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прогремело более 20 взрывов». Россия нанесла мощный удар «Геранями» по порту в Одесской области. Атака попала на видео

    Анна Семенович похвасталась кольцом от возлюбленного за три миллиона рублей

    Названы поддерживающие мозг в тонусе продукты

    Рынок ПК рекордно вырос

    Набиуллина назвала неопределенными перспективы ключевой ставки

    Депутата лишили мандата за сказанное два года назад слово в адрес председателя Думы

    В российском городе извращенец ночью обесточил дом и изнасиловал пенсионерку

    Путин и Алиев начали встречу один на один

    В Госдуме рассказали о последствиях военных учений НАТО у границ России

    Граничащая с Россией страна выразила протест из-за ударов по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости