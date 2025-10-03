У границы России открылся штаб сухопутных войск НАТО

В финском городе Миккели у границы с Россией открылся штаб сухопутных войск НАТО

В финском городе Миккели у границы с Россией открылся штаб сухопутных войск НАТО (MCLCC). Об этом сообщило Министерство обороны Финляндии.

«Это исторический день для Финляндии, НАТО и Миккели. Мы поставили перед собой задачу разместить штаб, подчиняющийся штаб-квартире НАТО, осенью 2023 года, чтобы максимально укрепить безопасность Финляндии. Совещание министров обороны НАТО одобрило нашу цель в июне 2024 года. Сейчас, спустя год, мы уже открываем штаб», — отметил министр обороны страны Антти Хяккянен.

Он добавил, что открытие штаба «укрепит оборону северного региона НАТО и безопасность Финляндии».

В мирное время численность личного состава будет составлять 50 человек. В него будут входить военнослужащие из стран альянса и Вооруженных сил Финляндии.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что НАТО проводит учения рядом с российской границей для того, чтобы попытаться испугать. Он призвал смотреть серьезно на такие действия.