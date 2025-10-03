В России высказались о совместных учениях США и Финляндии рядом с границей

Депутат Колесник: К учениям стран НАТО надо относиться серьезно

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник призвал смотреть серьезно на совместные учения сил Североатлантического альянса (НАТО) по подготовке к войне с Россией, которые проходят на севере Арктики. В разговоре с «Лентой.ру» он выразил убеждение, что Россия должна отвечать на это соответствующе.

«Подразделение спецназа обычно отрабатывается для заброса в тыл противника, чтобы обеспечить подход основных сил. Поэтому все эти учения — это нехороший звонок, хотя они преследуют одновременно и цель отработки совместных действий организаций — взаимодействие войск Великобритании и США», — сказал Колесник.

Он пояснил, что учениях проводятся рядом с российской границей для того, чтобы попытаться испугать.

Относимся к этому как к потенциальным целям, ну или как к шоу, которое они нам устраивают, но, тем не менее, боевое оружие они несут с собой. Поэтому надо смотреть на это серьезно и в случае чего отразить атаку. (…) Такие демонстрации силы, скажем так, на наших границах. Должны отвечать соответствующе Андрей Колесник депутат

Ранее журналу The National Interest (NI) стало известно о том, что подразделения спецназа из США и Финляндии провели учения по подготовке к потенциальной войне с Россией. По словам обозревателя Уильяма Лоусона, за последние несколько недель более 1600 военнослужащих из девяти стран — членов НАТО собрались вместе, чтобы отточить свои боевые навыки на севере Арктики всего в нескольких милях от границы с Россией.

Он отмечал, что в мероприятии Southern Griffin 25 приняли участие американские военнослужащие, в частности, 352-е крыло специальных операций, базирующееся в Великобритании, которое эксплуатирует, в частности, военно-транспортные самолеты MC-130J Commando II и конвертопланы CV-22B Osprey. С финской стороны учения поддерживали боевые самолеты F/A-18.