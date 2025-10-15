Мир
04:44, 15 октября 2025

Немецкому депутату пригрозили госизменой за поездку в Россию

Депутату АдГ Фронмайеру пригрозили госизменой за поездку в Россию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Маркус Фронмайер

Маркус Фронмайер. Фото: dts Nachrichtenagentur / IMAGO / Global Look Press

Поездка депутата от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркуса Фронмайера в Россию будет считаться государственной изменой. Правовыми последствиями пригрозил генеральный секретарь Христианско-социального союза (ХСС) Мартин Хубер, передает Süddeutsche Zeitung.

Он призвал АдГ запретить депутату ехать в РФ, поскольку Фронмайер «передаст Кремлю секретную информацию, тем самым поставив под серьезную угрозу безопасность Германии и Европы».

Фронмайер ответил на критику Хубера, заявив, что диалог со всеми сторонами конфликта на Украине отвечает интересам ФРГ. «Если следовать логике правящих партий, тогда даже [президент США] Дональд Трамп — государственный изменник только потому, что говорит с [президентом РФ] Владимиром Путиным», — отметил он.

Ранее Фронмайер анонсировал визит в Москву весной 2026 года. Он подчеркнул, что после урегулирования конфликта на Украине наступит другое время, а США и другие страны-партнеры ФРГ уже готовятся к такому развитию событий.

