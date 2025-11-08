SZ: Поездка немецких депутатов АдГ в Сочи вызвала споры в Германии

Запланированная поездка группы депутатов от немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Сочи на симпозиум в формате «БРИКС — Европа» вызвала раздражение внутри фракции. С таким утверждением выступило издание Süddeutsche Zeitung.

«Единства во фракции нет. В рабочей группе по внешней политике поездка в Россию вызвала оживленную полемику», — рассказал изданию источник.

Намеченная поездка также выявила расхождения во внешнеполитическом курсе АдГ. Дело в том, что лидеры партии Алиса Вайдель и Тино Хрупалла по-разному видят стратегию выстраивания отношений с Москвой.

Ранее депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре проинформировал, что ближайшее время отправится на симпозиум в Сочи.

Как писали немецкие СМИ, помимо Котре, в Сочи отправятся председатель саксонского отделения АдГ Йорг Урбан, депутат бундестага Райнер Ротфусс, а также депутат Европарламента Ханс Нойхофф.

Ранее издание NYT написало, что многие жители бывшей ГДР все еще сохраняют теплые чувства к России. Как сказано в статье, надежды восточных немцев на экономический рост и улучшение жизни после объединения с ФРГ не оправдали себя. Таким образом, в Германии образовался раскол в обществе.

До этого глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт обвинила власти Германии в попытках приблизить войну с Россией.